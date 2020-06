L'ancien capitaine emblématique de l'AS Roma et Paolo Schiavone travaillent main dans la main.

Défenseur, Paolo Schiavone a joué en Belgique jusqu'en 2015. Il est passé par Hamoir, le FC Liège, Seraing, Verviers et Cité Sport (Tilleur).

Depuis cinq ans, il est agent de joueurs. Jusqu'ici, il collaborait avec son associé, Luigi Romano, et négociait les contrats de ses quelques joueurs. A présent, il va travailler avec un certain... Francesco Totti, 'El Capitano', l'emblématique joueur de la Roma.

Il y a quelques mois, Totti a créé 'IT Scouting' une société qui travaille avec des agents de joueurs., explique Paolo Schiavone. Le but étant bien entendu d'attirer et de pouvoir prendre en charge de grands joueurs.

Avec un tel nom à sa tête, l'entreprise risque bien de rapidement se forger une place importante dans le monde du ballon rond.