Granville s’est qualifié ce samedi face au FC Versailles 78.

Ce samedi avaient lieu les 32e de finale de Coupe de France. Granville l’a emporté 2-1 face à Versailles. Ce club de Nationale 2 (l’équivalent d’une quatrième division nationale) ne vous dit probablement rien.

C’est pourtant là qu’évolue un certain Jeffrey Baltus, passé par le RFC Liège lors de la saison 2017-2018. Il était venu dépanner dans les filets pour les derniers matchs et avait porté la vareuse rouge et bleu durant cinq rencontres.

Lors du tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France, Baltus et ses coéquipiers ont appris qu’ils affronteraient le grand Olympique de Marseille ! Une belle affiche en perspective pour le week-end du 18 janvier !