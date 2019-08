Malgré ses 37 ans, il risque encore de faire tourner en rond certains adversaires.





Le charismatique Antonio Caramazza vient de rejoindre Juprelle en P4. Il retrouvera ainsi ses amis Philippet et Averna qu'il a connus à Visé.







Son expérience et sa technique risquent bien de faire mal à ses adversaires. Passé par le Standard de Liège et Malines en division 1, il a également porté les couleurs de Visé, d'Ostende et de Lommel en D2.







En 2015, il évoluait toujours sous les couleurs du RFC Liège, alors en Promotion. Depuis lors, il était à Visé.