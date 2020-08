Un ancien milieu de terrain du Standard et de Visé signe en Roumanie Liège Matthias Sintzen Le joueur originaire de Herve a déjà pas mal bourlingué. © BELGA

Agé de 22 ans aujourd'hui, Martin Remacle a vécu des moments difficiles au niveau footballistique ces dernières saisons. Après un parcours au Standard de Liège, où il était aux portes de l'équipe première, il est parti à Torino, où il a vécu six bons mois avant de filer à Chypre. L'été dernier, durant les derniers jours du mercato, il est arrivé à Malte alors qu'il avait un accord avec Seraing. Finalement, rien ne s'est fait.



En hiver, il a déposé ses bagages à Visé via son agent Eric Depireux. Mais il n'a pas eu souvent l'occasion de s'exprimer car il manquait de rythme, et n'a pas été conservé. A la recherche de stabilité, il a discuté avec plusieurs clubs ces derniers mois.



C'est en Roumanie que se trouve le nouveau port d'attache de celui qui était un milieu de terrain très prometteur. Il a paraphé un contrat au CS Pandurii, en Liga 2.