Le club lui a rendu hommage avant le match contre l'Olympic Charleroi ce dimanche.

Liège a partagé l'enjeu face aux Carolos (1-1). Avant le coup d'envoi, le club et les supporters se sont levés et ont applaudi en hommage à André Duchesne, président du matricule 4 de 1981 à 1983, et qui est décédé ce samedi.

André Duchesne avait repris le flambeau à la mort de son beau-père, Jules Georges, président du club depuis 1971.

La famille du défunt était présente pour rendre hommage à celui qui était toujours abonné au RFC Liège!

La rédaction de La Dernière Heure présente ses plus sincères condoléances à la famille de Monsieur André Duchesne.