Après une décennie passée entre le Canada (son pays d'origine) et les Etats-Unis, Mike Santaguida doit malheureusement mettre un terme à carrière, alors qu'il s'était engagé avec les Bulldogs pour la saison prochaine. Agé de 27 ans, le gardien s'apprêtait à vivre sa première aventure sur notre continent. "Cette décision fait suite à des problèmes de santé persistants et une commotion cérébrale encourue il y a 15 jours à l'entraînement", explique le club de hockey sur glace de la Cité Ardente.



Quelques mois de repos ne semblaient donc pas suffisants à un prompt rétablissement. "La décision a été très dure à prendre mais suite aux différents rapports des spécialistes il ne peut mettre sa santé en péril et doit penser à son avenir en dehors du hockey sur glace. Il n'y a rien de plus important que la santé", poursuit celui qui devait être son nouveau club, avant de lui souhaiter bonne chance. "Nous lui souhaitons le meilleur pour l'avenir et le remercions d'avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour venir jouer à Liège."

Après Axel Milpas, il est déjà le deuxième joueur à (devoir) mettre un terme à sa carrière en quelques semaines à peine.



En attendant, les Bulldogs ne doivent plus tarder à trouver un autre dernier rempart avant d'attaquer le prochain exercice. Mais le travail de recherche des dirigeants a déjà commencé.