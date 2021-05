Après les différentes reconductions, la venue de Jérémy Perbet (attaquant) et celle de Damien Herman (gardien), ainsi que l'intégration de trois jeunes dans le noyau A, le RFCL se renforce avec un arrière-droit venu du Luxembourg. Il occupera la place laissée vacante par Natanaël Frenoy, parti à Tirlemont... et Wouter Hias, qui a décidé de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Son contrat a été rompu d’un commun accord. "indique le club.Il s'agit de Benoît Nyssen. Formé au Standard de Liège et à Genk, il jouait au Racing Luxembourg depuis 2018. Fort en 1 contre 1, bon techniquement et doté d’un tempérament offensif, il se dit heureux de porter la vareuse Sang et Marine. ", déclare celui qui peut aussi jouer en défense centrale.

C’est aussi le projet qui a séduit le jeune liégeois : "Mon objectif et celui du club sont identiques : monter en D1B et revenir chez les pros. En tant que Liégeois, c’est important que le RFCL retrouve sa place au sommet du football belge."



Il a signé pour deux saisons.