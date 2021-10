Wanze Bas-Oha savait où il mettait les pieds. Si les Mosans se déplaçaient au Tultay forts de leur récent six sur six, ils sont tout aussi vite redescendus de leur nuage, renvoyés à leurs chères études par des Sprimontois en infériorité numérique pendant plus d’une heure !

C’est simple : Sprimont ouvrait rapidement la marque par l’inévitable Damblon, perdait ensuite Gorry pour une grossière faute en milieu de terrain, mais les Carriers ajoutaient deux autres buts au décompte final. Et Wanze Bas-Oha ? Il s’évertuait à essayer de mettre à mal la résistance adverse. En pure perte, même si Amou-Djaba jouait par deux fois de malchance en touchant du bois (51e et 89e).