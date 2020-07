Sprimont :

Comme prévu, les supporters avaient répondu présent… dans les limites du respect des conditions sanitaires. Sauf une cinquantaine qui avaient trouvé refuge sur la terrasse… du club de tennis voisin.

Rayon match, si Sprimont a offert une bonne réplique, Liège a logiquement ouvert la marque grâce à un bel effort de Rodes. Un but d’ouverture tombé après plusieurs possibilités galvaudées par Mouchamps ou Renquin contrariés par Lapraille. Lors du second acte, on assistait à la tournante habituelle, Liège permettant notamment à quatre joueurs en test (Sanwo, Clovis, Elatalatis et Baadu) de se montrer.

« C’est agréable d’enfin retrouver un banc », signalait Drazen Brncic. « On a été meilleur avant le repos, notamment en raison des changements et de plusieurs joueurs n’ayant eu qu’une ou deux séances avec nous. Je ne pouvais dès lors pas me montrer trop exigeant. »



Quant à Hervé Houlmont, il avait apprécié la prestation de ses protégés. « Le résultat, certes défavorable, n’est pas mauvais face à une formation évoluant deux divisions au-dessus. C’est encourageant, notamment via une deuxième mi-temps où l’on est mieux ressorti et où l’on a gagné plus de duels. »

Gaêtan Gerstmans, sorti à la pause puis revenu pour le dernier quart d’heure, n’a pas encore signé. « Sportivement, il a répondu aux attentes », note le T1liégeois. Sa signature pourrait se faire ce samedi alors que les Sang&Marine sont en congé neuf jours.

Du côté du public, la distanciation sociale avait été respectée.

Lapraille (46e Murcia); Saccio (46e Lambrechts), Vuza (46e Laloux), Vinaimont (46e Ferron, 90e Da Silva), Pezzin; Bernard, Cavillot, Da Silva (46e Keyser), Lecluse, Lakaye (70e Sahuké); Diallo (46e Gungor).Debaty (46e Alfieri); Hias (76e Gerstmans), Van der Ackerveken, Bustin (46e Clovis), Ronvaux (46e Baadu); Gerstmans (46e Temou), Rodes (46e Kose), Renquin (46e Elatalatis), Mouchamps (46e Elatalatis), Martin Suarez (46e Sanwo), LallemandM. GermainRonvaux, Da Silva39e Rodes (0-1)