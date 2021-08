On pensait peut-être que les Bulldogs de Liège avaient terminé la composition de leur noyau pour la saison prochaine en s’attaquant aux dernières prolongations. Mais à une bonne opportunité, on ne dit jamais non. Surtout quand il s’agit d’expérience pour encadrer les jeunes joueurs. C’est ainsi que les hockeyeurs de la Cité Ardente auront un nouveau coéquipier la saison prochaine : Mitch Cook. Un Canadien de 27 ans qui évolue comme attaquant, très à l’aise sur l'aile droite.

Il arrive tout droit du nord de l’Amérique. "Je suis originaire de Kelowna dans la province de Colombie-Britannique sur le rivage est du lac Okanagan", dit celui qui a pris goût à ce sport grâce à son géniteur. "J'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 5 ans, parce que mon père m'a fait découvrir ce sport. Depuis, c'est une véritable passion pour moi et je n'ai plus jamais arrêté d'y jouer."

En 22 ans de sport, Mitch Cook a déjà un riche parcours. "De 2010 à 2012, j'ai joué pour les Okanagan Rockets U18AAA. Ensuite j'ai eu l'occasion de jouer au hockey junior A pour les Dragons de Drumheller dans l'AJHL de 2012 à 2015. Après cela, j'ai porté la vareuse des Dinos de l'Université de Calgary en Usports durant cinq ans (jusqu’en 2020). Plus récemment, j'ai signé un contrat avec les Kalamazoo Wings dans l'ECHL mais l'équipe n'a hélas pas joué cette saison en raison de la situation sanitaire."

Il va donc découvrir Liège et l’Europe de façon plus générale pour la première fois de sa vie. "J'ai choisi de jouer à Liège car le club me permet de continuer à jouer au hockey à un niveau élevé tout en vivant en Europe."

Les premiers amicaux et le début de saison, il se réjouit d’y être pour glisser une première fois sur la glace belge. "Je serai ravi de découvrir Liège, la patinoire et ses fans. Je suis très excité de recommencer à jouer et je ferai le maximum pour aider l'équipe à gagner."

On attend donc de voir celui qui portera le numéro 12 à l’oeuvre.