Un ancien champion de Ligue 2, formé au PSG, signe à Visé Liège Matthias Sintzen Il s'est engagé au même titre que Baptiste Schmisser, qui signe son retour.

© URSL Visé

L'URSL Visé continue à recruter en vue du prochain championnat. L'équipe de José Riga doit être armée pour vivre une saison calme en Nationale 1. Après s'être affilié au club par l'intermédiaire d'Eric Depireux, Baptiste Schmisser (34 ans) a signé son retour dans la Cité de l'Oie. Du haut de son mètre 94, il était l'un des éléments majeurs de la défense visétoise de 2010 à 2012. Il a également goûté à la D1A.



L'autre arrivée est celle de Mory Koné, un autre défenseur. Agé de 26 ans, il a notamment été formé au... PSG, avant de rejoindre Mans, Troyes et Tour chez les adultes. En 2015, il a remporté le titre en Ligue 2 avec Troyes et a aussi tenté sa chance à Parme et à Crotone, en Italie.



Deux solides renforts dans l'arrière-garde visétoise !