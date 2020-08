Un défenseur de Seraing signe à Dison, en D3 ACFF Liège Matthias Sintzen (avec Y. H.) Le mercato des Stadistes, qui doivent composer avec de nombreux blessés, ne semble pas terminé. © Seraing

Youri Bennechere a définitivement quitté Dison. Cité dans un premier temps à Fize, c'est finalement à Faimes qu'il a signé pour la saison prochaine. Face à ce départ prévu, Dison n'est pas resté inactif et a annoncé ce mercredi l'arrivée du défenseur de Seraing, Axel Leers.



Agé de 21 ans, il a un CV très riche avec des expériences à Virton, à Charleroi et à l'Union St-Gilloise. La saison passée, il portait le maillot des Métallos. De retour de blessure, il devrait être opérationnel dans un mois.



Dison ne devrait pas s'arrêter là et chercherait un remplaçant à Elias Courail. Blessé en amical, il passe une IRM aujourd'hui mais souffre plus que probablement d'une déchirure des ligaments croisés, ce qui l'écarterait des terrains pour toute la saison.