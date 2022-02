Il y a peu, Benoît Thans a pris en main la direction sportive du club belfagétain avec une politique on ne peut plus claire: le développement des jeunes. C'est tout naturellement qu'il y aura du changement à tous les échelons, même en équipe première où plusieurs éléments risquent de partir mais où d'autres vont arriver.Avant de s'attaquer au noyau, le club a choisi son staff pour la saison prochaine. A sa tête, un binôme: Frédéric Daenen et Raphaël Benzi, respectivement coach des U19 et coordinateur des U16 à U21 jusqu'ici. Un choix finalement logique si le club mise sur la jeunesse., souligne Benoit Thans.