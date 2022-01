Un ex-gardien de Wiltz signe à Aywaille, qui accueille aussi un milieu polyvalent Liège Matthias Sintzen Le club de D3B ACFF met tout en oeuvre pour assurer son maintien. Il a transféré Gilles Deusings et Thierry Fankem. © JR Marot

Aywaille semblait aller un peu mieux avant la trêve mais il va devoir continuer sur cette lancée pour tenter de se sauver rapidement. Il faut dire que le début de saison a été compliqué, chamboulé par les inondations, les changements dans le noyau, les nombreux blessés, etc. Cet hiver, pour se renforcer, le club aqualien accueille deux nouveaux éléments.



Le premier est Gilles Deusings, un gardien de 24 ans, qui était à Wilz (Luxembourg) en début de saison. Avant cela, il avait joué pour Maastricht. Chez nous, on l'a connu sous les maillots de Visé et de Seraing, notamment. "Il vient nous aider car nos deux gardiens étaient encore blessés la semaine dernière, déclare le coach Jean-Michel Ummels, sur la page du club. Il a une belle carte de visite. C’était une bonne opportunité et on ne pouvait pas prendre le risque de se retrouver sans gardien. Tout le monde a déjà pu se rendre compte de ses qualités."



L'autre renfort se nomme Thierry Fankem, un milieu de terrain polyvalent de 29 ans passé la RUS Liège, Tellin, Bertrix, Cointe, Solières, Emmels, Durbuy... "Il nous fallait absolument un joueur polyvalent supplémentaire suite au départ d'Angel et il va nous amener du physique. C’est un joueur qui peut dépanner à beaucoup de postes et qui est très costaud dans les duels."



Si tout est en ordre au niveau administratif, ils pourront prendre place sur la feuille de match face à Oppagne ce week-end.