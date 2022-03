Liège Panthers - Lummen 92-45

Les Panthers de Pierre Cornia sont arrivent au meilleur de leur forme alors que les Play-offs se rapprochent ! Depuis la finale de Coupe de Belgique dont la préparation avait été perturbée par une épidémie de grippe, les Liégeoises alignent de grosses prestations, surtout dans la manière. Face à Lummen, privé de trois joueuses, le suspense n’aura duré que…deux minutes. Le temps pour Jaleesa Maes (en double-double - 11pts/12rds – dès le repos) de prendre ses marques dans la raquette. Avec l’aide de Marie Peeters et de Manon Descamps en sniper (4/6 à 3 pts avant le repos), la Limbourgeoise de Liège mettait les Panthers définitivement sur orbite (35-9 dans le second quart). Avec un score de 52-18 au repos, la partie était entendue et il ne restait plus aux Liégeoises qu’à gérer – notamment en épargnant les genoux de Bee Brewer - devant une foule venue nombreuse pour l’occasion et qui ne demandait qu’à vibrer.

QT: 17-9, 35-9, 24-12, 16-15

Liège Panthers: Tremblez 3-4, DOPPEE 3-8, Leblon 0-3, Borlée 0-6, DESCAMPS 14-0, Peeters 11-2, Schwarz 5-4, BREWER 2-0, Bremer 0-4, ROTBERG 3-0, MAES 11-9

Lummen: FILTJENS 0-0, VERDONCK 0-0, DENYS 9-9, Cuyvers 0-0, SCHILLEBEEKS 7-6, Ceuleers 0-0, BULLY 2-6, Bijnens 0-3, Radjabu 0-3Denis Esser