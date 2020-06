Un gardien formé à Eupen arrive à Hamoir © DR Liège Matthias Sintzen

Il débarque de Durbuy. En 2019, Ahmet-Eymen Eryilmaz quittait Eupen, où il a été formé, pour la D2 turque. Il devait signer un contrat professionnel à Menemenspor mais finalement, rien ne s'est fait. C'est alors qu'il s'est engagé à Durbuy, suite à la blessure de Fabrice Genchi.



Après une saison dans les Ardennes, il revient en province de Liège et vient de parapher un contrat avec Hamoir en D2 amateurs, où il évoluera plus que probablement en tant que deuxième gardien.



Droitier, Eyilmaz a 19 ans et mesure 1m86.