Après la victoire de jeudi à Oppagne (2-5), les Canaris ont livré une prestation bien terne face aux Liégeois. Le coach Eric Picart était déjà déçu avant le coup d’envoi de cette partie. Pas seulement parce qu’elle allait se dérouler sur un terrain difficile mais plutôt parce que le Standard avait déplacé ses U18 alors que Givry s’attendait à accueillir les U21. Il était encore plus déçu après la défaite (0-2) de son équipe.

Il n’a vu son équipe amorphe et ses joueurs sans envie. « Des matches amicaux comme ça, c’est inutile. Il n’y avait pas de courses, pas de vitesse, pas de foot. Si on commence le championnat demain et que l’on joue comme ça, on descend. Il va falloir bosser tactiquement. » Autre souci majeur pointé par le coach, l’absence de leader sur la pelouse. « Il n’y a pas de patron dans cette équipe, pas de boss. J’ai plutôt vu courir onze poules sans tête. »

Les buts des Rouches ont été inscrits à deux minutes d’intervalle, vers l’heure de jeu, par Matteo Renzulli et Lucas Noubi. On retiendra qu’en fin de match, Arnaud Bouche a brillamment évité le 0-3.