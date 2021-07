Avec l’ambition de rejoindre la D1B au terme de cette saison, le RFC Liège a dû apporter quelques ajustements à son noyau. Le club s’est rapidement séparé de quelques joueurs en fin de contrat pour en recruter d’autres, souvent plus expérimentés. Il a également tenu à les encadrer de quelques jeunes puisque, même si les objectifs ont été revus à la hausse, la philosophie n’a quant à elle pas changé.

Les recrutements ont été pensés intelligemment par la cellule sportive, en parfaite coordination avec le coach. "Nous avions un peu plus de temps que d’habitude pour constituer l’équipe. Nous avons essayé d’apporter les éléments qu’il manquait parfois chez certains les autres années, à savoir : mentalité, personnalité, ambitions… et ambiance de groupe. C’est pour moi le plus important, explique Gaëtan Englebert. Nous espérons avoir formé un groupe qui veut et qui doit essayer de gagner, avec des joueurs qui ont de l’expérience et encore l’envie d’aller jouer plus haut."

Avec 22 joueurs de champ et trois gardiens, la campagne des transferts est terminée ou presque. "Nous débutons avec ce groupe tout en gardant un œil sur ce qu’il se passe. Si nous recrutons encore, ce sera probablement au niveau offensif, sur les côtés peut-être."

Le directeur sportif fait le point sur le noyau.