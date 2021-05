Formé à Charleroi, Genk et Anderlecht avant d’atterrir au Standard en U14, Noah El Biache (16 ans) ne sera plus rouche la saison prochaine.

Le Standard a analysé la situation : en raison du Covid et de l’évolution du joueur, il était trop tôt pour lui proposer un premier contrat.

Une possibilité envisagée il y a un an. Non concrétisée, donc. “En effet, depuis près de deux semaines, je ne m’entraîne plus avec le Standard”, note Noah El Biache, attaquant de formation. “Mais je garderai d’excellents souvenirs. Notamment de Kevin Caprasse, un top coach.”

Après deux saisons, la séparation est effective. Mais, pour le jeune homme, cela sonne comme le début d’une potentielle belle aventure. Voire, peut-être, de la concrétisation d’un rêve. Depuis mercredi, il a pris la direction, avec son papa et son conseiller, de la Botte où des tests à La Spezia, la Fiorentina et l’AC Milan l’attendent.

“Certains clubs m’ont repéré dans des tournois, puis ont contacté mon agent en Italie. C’est très difficile de refuser d’aller passer des tests là-bas ! D’autant plus qu’il s’agit d’un championnat m’ayant toujours attiré, notamment en raison des origines transalpines de ma maman.”

Ayant fêté ses 16 ans, le jeune, déjà mature, qui suivait le sport/études au Standard, pourrait se lier avec un cercle italien. “Des cercles français m’ont aussi contacté, mais ma préférence pour l’Italie était bien claire. Et si cela se passe bien, je suis prêt à franchir le pas et à rejoindre directement l’Italie.”

Les tests vont s’étaler sur plus de deux semaines avant d’espérer voir le début d’un souhait se réaliser.

Mais quel type de joueur est Noah El Biache ? “J’occupe le poste d’attaquant de pointe ou de milieu offensif. Mes qualités sont le sens du but, la rapidité, la technique, une bonne vista et un bon jeu aérien. Mais des secteurs, comme l’explosivité ou mon pied gauche, sont à perfectionner.”

Noah appartient à ces attaquants modernes aimant participer au jeu. “Je marque souvent en venant de la deuxième ligne. Mais aussi sur des centres.”

Alors que son cœur bat pour la Juventus et que ses idoles se nomment CR7 (“pour son travail”) et Cantona (“pour son exceptionnelle carrière”), l’ex-Rouche n’a d’yeux que pour une carrière de foot. “Me demander ce que je veux faire plus tard est une question ne se posant pas, sourit-il. Faire du foot mon métier est ma priorité.”