A l'heure du confinement, les challenges circulent sur les réseaux sociaux.

Mardi, Nathan Ledent, un gardien prometteur des U10 du RFC Seraing, a lancé un défi sur les réseaux sociaux: réaliser différentes figures et actions avec un ballon de football. Il a montré ce qu'il attendait au travers d'une vidéo. Ce défi était à l'attention de "Jo".La vidéo a rapidement circulé pour finalement arriver sur le portable de Josselin Capel, le jeune gardien très talentueux des U19 de Nîmes, en France. Il a accepté de relever le défi et a réalisé les quelques exercices qui avaient été demandés par Nathan et les a un peu revisités. Josselin Capel est aussi le portier de l'équipe nationale U20 de Tahiti. Sa valeur est actuellement estimée à 50.000 euros et il commence à se faire connaître peu à peu dans l'Hexagone.