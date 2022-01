Face à Boom et à l’occasion du replay, en championnat et à domicile cette fois, de la récente demi-finale de Coupe de Belgique, les Panthers ont raté l’occasion unique qui leur était offerte de distancer pour de bon un opposant direct dans la course au Final Four. Heureusement Pierre Cornia et ses girls comptent toujours plusieurs succès d’avance et conserveront l’avantage en cas d’égalité au classement en raison de l’avérage resté positif.

Dès l’entrée, on a senti que les Panthers n’avaient pas leur concentration habituelle. Une décompression naturelle peut-être après la fin des partiels universitaires pour cette bande d’étudiantes ou alors un trop plein de confiance après le large succès en Coupe ? Toujours est-il que les Liégeoises n’auront mené qu’une fois en quarante minutes même si Natacha Doppée a loupé de peu le « 3pts » du hold-up parfait sur la dernière possession de balle. En fait, mal embarquées d’entrée de jeu, les Liégeoises auront joué à l’élastique quarante minutes durant pour ne s’incliner au final que de deux petits points après avoir galvaudé quantité d’occasions. Liège Panthers 75 - Phantoms Boom 77



QT: 22-27, 17-14, 18-19, 18-17

Liège Panthers: Tremblez 0-0, DOPPEE 0-7, Leblon 4-2, DESCAMPS 3-0, Peeters 0-2, Schwarz 4-0, BREWER 2-8, Bremer 7-2, ROTBERG 10-12, MAES 9-2

Boom: LANDRY 6-3, Ndiribe 0-2, GOYVAERTS 2-4, Van Eupen 0-5, JORIS 10-8, S.BELL 5-7, Van Hoof 0-2, ADAMS 10-2, E.Bell 8-0.