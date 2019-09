Un fait assez exceptionnel, si pas unique, pour un club du septième échelon du football belge.





Le Niger a affronté la Lybie ce samedi et défiera le Maroc, mardi. S’il n’y a pas de joueur connu dans la sélection nigérienne, on y retrouve Cheikh Omar Doudou, un défenseur de 19 ans. Ce dernier évolue en… deuxième provinciale liégeoise, à Seraing Athlétique. Jouer contre la Lybie et le Maroc après avoir rencontré… Xhoris quelques jours avant, quelle différence !







Il faut bien l’avouer, retrouver un joueur de P2 en équipe nationale est tout de même assez rare. Alors, François Zahoui, le sélectionneur, a-t-il vu juste en reprenant le joueur liégeois ? Doudou et Seraing Athlétique ont en tout cas de quoi être fiers !