Quelle surprise ce dimanche à Geer. Le club qui évolue en P1 liégeoise annonce que le très prometteur Amaury Docquier ne restera pas. En effet, il a reçu une proposition qui ne se refuse pas: celle de signer en D1 luxembourgeoise, à Wiltz. Le club est habitué à accueillir de nombreux joueurs de notre province. Un beau cadeau au lendemain de son vingtième anniversaire.

Le communiqué de Geer "C'est avec tristesse et fierté que nous vous annonçons le transfert de Amaury Docquier vers le club luxembourgeois du FC Wiltz 71. Avec tristesse car en trois saisons sous nos couleurs, Amaury s'est imposé comme une valeur sûre de notre football provincial, enchaînant les belles prestations du haut de ses 20 ans.

Son départ est certainement une perte sportive et humaine pour l'équipe de Nicolas Henkinet. Le club est cependant heureux d'avoir activement participé à la progression et la révélation d'Amaury ces dernières saisons. C'est également une fierté et une belle reconnaissance pour le travail effectué par le joueur, mais aussi tous les membres du club Son départ vers une structure professionnelle n'est qu'une suite logique dans sa carrière. Nous remercions Amaury pour ce qu'il a apporté au club et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière."