Les Métallos vont frapper fort!

William Balikwisha est un ailier de 20 ans. Appartenant au Standard de Liège , il a discuté avec Michel Preud'homme qui lui a expliqué qu'il ne comptait pas sur lui pour le moment. Passé par le Cercle Bruges en début de saison, il n'entrait pas non plus dans les plans de Bernd Storck.Celui qui est vu comme un grand espoir devrait donc débarquer de l'autre côté de la Meuse, à Seraing, sous forme d'un prêt de six mois, sans option d'achat. Il évoluera sous les ordres d'Emilio Ferrera.