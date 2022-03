Devant un public venu nombreux (quasiment 500 spectateurs) les Panthers ont remporté face à Lummen un succès aussi large dans les chiffres que dans la manière. 92-45 après 52-18 au repos, 54 rebonds à 33 et 29 assists à 9, autant dire qu’il n’y a pas eu photo face à des Limbourgeoises il est vrai déforcées par l’absence de trois joueuses. Il n’empêche, les tirs il faut les rentrer et c’est à un véritable feu d’artifice offensif (12/28 à 3 pts soit près de 45 %) que se sont livrées les filles de Pierre Cornia : "C’était un bon match, certes offensivement mais également en défense. Notre première période a été réellement très bonne, dans la veine de ce que nous avons montré la semaine dernière à Malines. Après, le relâchement est humain quand on mène de 35 pts au repos…", relevait le coach liégeois. (...)