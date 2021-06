Les Sang et Marine continuent à construire un noyau solide en vue de la saison prochaine. Cette fois, c'est un milieu de terrain expérimenté qui arrive. Formé au Club Bruges, Yannick Renuten, 26 ans, a ensuite été prêté à Deinze et à Geel, avant d'être vendu à Dessel. Plus récemment, il a porté les vareuses de Hasselt et le Patro Eisden. Le club limbourgeois avait annoncé le départ de son joueur quelques minutes plus tôt.



Sous le maillot de l'équipe nationale, Yannick a joué en U16, U18 et U19. Au total, il compte 61 matchs en Nationale 1 et 20 en D1B.

A Liège, Yannick Reuten retrouvera Benjamin Van Den Ackerveken avec qui il a évolué à Geel. "Liège est un super club avec un ambiance terrible. Je suis souvent venu jouer ici et cela a toujours été difficile notamment à cause de la ferveur des supporters", dit-il dans le communiqué du club.

Droitier doté d’un excellent passing, Reuten aime construire le jeu mais aussi s’infiltrer dans le rectangle adverse. Quand il a vu ce que le RFCL est en train de construire, il n’a pas hésité. "Je sais que le coach aime le beau football. J’ai hâte que cela commence car je me réjouis d’évoluer dans cette équipe pleine de qualités. Je veux monter avec le Matricule 4."