Il connait bien la série.

Le RFC Liège vient d'engager Jordan Kerstenne, un défenseur central qui va sur le chemin de ses 23 ans. Liégeois d'origine, il s'inscrit parfaitement dans le projet du club sang et marine. Durant sa jeunesse, il a porté les couleurs de Seraing et du Standard de Liège. Par la suite, il est parti à Spouwen Mopertingen et à Rupe Boom, avant d'atterrir à Dender.Il s'agit du deuxième transfert entrant après Joseph Akono.

"Depuis la fin forcée du championnat et de l’acquisition sans difficultés de la licence, la direction du RFC Liège est à l’ouvrage afin de constituer un noyau plus fort pour sa troisième saison en D1 amateur. C'est dans ce cadre que le RFCL annonce aujourd’hui l’arrivée du liégeois Jordan Kerstenne, un défenseur central combatif et qui aime des duels, de bientôt 23 ans. Né à Liège, le 23 avril 1997, Jordan Kerstenne arrive de Dender où il a été titulaire lors de 5 des 7 rencontres de 2020. Lors de la saison 2018-2019, Kerstenne a évolué à Rupel Boom où il a été titulaire à 24 reprises pour 2 buts marqués. Jordan Kerstenne amorce ainsi un retour à Liège et s’engage avec le matricule 4 pour la saison 2020-2021.", a communiqué le club



"C’est un honneur pour moi de pouvoir porter ce maillot et évoluer devant un tel public. Je suis ravi de revenir jouer près de la maison et en plus dans ce club historique avec un public mythique", déclare-t-il.