Un nouveau déplacement important attend le RFC Liège: "La solidité défensive donne confiance au secteur offensif" Liège Matthias Sintzen © MaMick

Les Sang et Marine doivent l’emporter au Patro et continuer sur leur lancée pour atteindre le premier objectif.



Pour finir dans le top 4, Liège ne peut compter que sur lui-même en signant un douze sur douze au Patro ce samedi soir. Avant ce match, l’heure n’est pas au calcul. Il sera toujours temps de faire des petits comptes durant la semaine, en fonction des résultats de ce week-end, du verdict final dans l’affaire Liège-Dender, etc. Du côté des joueurs, on en est bien conscient. "Depuis le début de saison, nous savons que l’objectif premier est de finir dans ce top 4, dit Benjamin Lambot. Nous avons toutes les armes en main pour y arriver. (...)