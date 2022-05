Philippe Médery, qui ne devrait plus tarder avant d’avoir son buste sur la place de la localité, ne feignait pas lorsqu’il disait craindre ses adversaires hennuyers du jour. "Pas question d’intox de ma part mais j’avais reçu cette semaine un scouting très précis. Je ne connaissais pas forcément individuellement les garçons qui allaient nous être opposés mais je savais que collectivement ils possédaient d’énormes qualités… mais aussi quelques failles et j’ai dès lors préparé le match en fonction et avec grand sérieux."