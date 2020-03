Lors de sa soirée de gala la famille RFCL a présenté son nouveau logo.

Après avoir annoncé la création de leur nouvelle association, les Sang et Marine ont présenté leur nouveau logo.



Les couleurs? Le rouge et le bleu, bien entendu. On y retrouve un S et un M entremêlés avec "Sang & Marine" écrit en dessous en lettres bleues. "C'est notre identité graphique. Les clubs l'arboreront avec fierté aux côtés du blason de chacun d'entre eux", explique le club.

Voilà qui promet un bel avenir aux Rouge et Bleu, qui veulent continuer à grandir pas à pas pour retrouver peu à peu les saveurs d'antan.