Il a jusqu'au 9 mai pour voter.

© FC Liège

Le matricule 4 va probablement changer de tenue la saison prochaine. Bien entendu, le rouge et le bleu resteront les éternelles couleurs du club à domicile. Adieu les rayures? Quatre modèles de maillots sont proposés et le public peut voter pour celui qu'il préfère., explique le directeur général, Pierre-Laurent Fassin.L'équipementier officiel restera Patrick. En ce qui concerne le short, il sera toujours de couleur bleue. Les bas bleus seront par contre remplacés par des bas aux couleurs du club.Dès ce jeudi et ce jusqu'au 9 mai, date à laquelle on saura officiellement comment seront habillésen 2020-2021, les supporters ont la possibilité de voter ici . La campagne d'abonnement est également toujours en cours sur le site du club et plus de 300 supporters détiennent déjà leur précieux sésame.