Quelques heures plus tard, les dirigeants hesbignons officialisaient la transaction, ajoutant ainsi un élément offensif à la disposition de Marc Segatto, convaincu par le potentiel de sa nouvelle recrue. Le coach verlainois ne cachait pas son intérêt pour le joueur congolais, libre depuis son départ de Herstal, qui ne l’avait annoncé partant que tout récemment. Chubaka, lui, avait déjà intégré le groupe hesbignon dès le mois de juin en participant notamment aux quelques séances de remise en route avant la rentrée officielle.

Originaire du Sud-Kivu, Chubaka (23 ans) est arrivé en Belgique il y a trois ans, inscrivant d’emblée, dans l’anonymat du foot provincial, une petite septantaine de buts (en deux saisons) pour le compte d’Esneux. La saison écoulée, à en croire les onze buts à son actif, il avait tout aussi bien géré un saut de trois divisions sur le plan sportif, malgré les écarts de conduite évoqués par ses anciens dirigeants herstaliens pour justifier la séparation.



Chez les Taureaux, l’arrivée de Chubaka est donc un nouveau profil offensif capable lui aussi de trouver le chemin des filets. Une bonne pioche, pense-t-on, pour Verlaine. "Et un beau challenge pour moi, qui peut me permettre de franchir un nouveau palier", renchérit le citoyen d’Angleur. Plongé encore un peu plus dans le vif du sujet avec les tests physiques au menu de l’entraînement de ce lundi soir.