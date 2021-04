La saison n'a pas encore commencé pour le HC Visé BM. Et pourtant. En Basse-Meuse, pas de temps à perdre. On prend les devants et on prépare déjà le prochain parcours. Après le portier Corentin Delatte et Romain Destexhe, le club a décidé de transférer Yuri Hougardy, un jeune ailier, qui combinera handball au plus haut niveau et études en kinésithérapie... sans doute bien conseillé par Michaël Meex, l'incontournable kiné des Mosans.Depuis son plus jeune âge, Yuri Hougardy évoluait à Sprimont. Il a décidé de saisir cette nouvelle opportunité à deux mains, même si quitter le club de son enfance n'a pas été le choix le plus simple. Comme nous vous l'annoncions, les discussions entre Visé et Yuri Hougardy étaient déjà en cours depuis quelque temps S'il a déjà pris part aux entraînements et à un amical avec les Visétois, il ne pourra bien entendu pas fouler les terrains cette saison en match officiel.