Le Royal Football Club Liégeois ‎a annoncé l'arrivée pour deux saisons de Lucas Prudhomme, international luxembourgeois de 22 ans, qui évolue comme attaquant gauche ou attaquant de pointe.

Originaire de la province du Luxembourg et disposant de la double nationalité belgo-luxembourgeoise, Lucas a été formé à Virton avant de partir à Metz pour retourner dans le club gaumais pour y poursuivre sa formation et participer à 36 matches de Nationale 1. Son parcours l’a emmené ensuite en Segunda Division en Espagne et au Luxembourg.

A Liège, Lucas Prudhomme retrouvera Loïc Besson qu’il a côtoyé à Virton: "Liège est un club historique. Je suis ici pour tout donner et parvenir à monter en D1B. Je me réjouis aussi de découvrir l’ambiance chaude de Rocourt", dit-il au moment de signer.

Avec sa vision du jeu, sa vitesse et son explosivité, Lucas a toutes les qualités pour s’intégrer dans l’équipe de Drazen Brncic et réaliser une fantastique saison en Rouge et Bleu.