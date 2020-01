Si Seraing n’a pu jouer ce week-end (voir par ailleurs), voilà déjà deux bonnes semaines maintenant qu’Emilio Ferrera et Marc Grosjean ont mis la main sur le Pairay. Et sur l’équipe sérésienne. Avec deux succès, un en amical à OHL (0-3) et un en championnat au Lierse (1-3) à la clé. De quoi relancer les Métallos.

L’ambiance au Pairay… a changé. Sortie de confort. "Les coachs ont amené rigueur et discipline directement", signalait Brahim Sabaouni.