Et pourtant, dans tous ses malheurs – blessés, suspendus, malades, défense recomposée - le RFCL aurait dû donner une autre orientation à la rencontre si Lallemand et Perbet avaient tout simplement fait preuve, les premiers, de la même efficacité devant le but que les attaquants anversois, plus habiles à tirer profit des faiblesses adverses. « C’est d’autant plus dommage que l’équipe était bien rentrée dans son match » analysait Damien Mouchamps, repositionné défensivement puis remplacé au repos. « Le coach a dû aligner une défense inédite avec les absences de Lambot et Bustin. Cette position de back droit en perte de balle, je l’avais déjà connue par le passé à Eupen. » Comme il le disait lui-même, le Spadois a fait de son mieux, sachant que le peu de repères et d’automatismes défensifs jouaient un vilain tour à son équipe sur les deux buts encaissés.





Le constat est là pour le RFCL : zéro sur six, cinq buts encaissés sur les trois dernières sorties et, dans le jeu, une perte de rigueur et de réalisme si chers à Drazen Brncic. Liège mange probablement son pain noir ! « Il y a de la qualité, nous sommes conscients de notre potentiel, martelait Damien Mouchamps. Notre problème est parfois mental. On doit encore beaucoup bosser là-dessus. Faut-il s’inquiéter ? Non, ni être trop sûrs de nous, il faut un juste milieu. Là, on constate que nous ne sommes pas invincibles, ni la dream team de la Nationale 1 ! Toutes les équipes sont là pour nous battre, on a chaque fois droit à une finale. »





Si le matricule 4 veut aller au bout de son ambition, il en aura encore quelques-unes à son programme, effectivement. La défaite à Heist l’a démontré à souhait : il aura besoin de toutes ses forces vives pour les jouer. Et surtout les gagner !

Heist : Van Aerschot, Nys, Englebert, Vande Cauter, Wijns, Rosy, Lemti, Jutten (18e Carrasco), Mmaee (78e Meddour), Troonbeeckx (82e Sen), Orye.





RFC Liège : Debaty, D’Ostilio, Van den Ackerveken, Nyssen, Mouchamps (46e Ronvaux), Köse (82e Delmarcelle), Rodes, Mouhli (71e Cavelier), Bruggeman (82e Besson), Lallemand (36e Prudhomme), Perbet.





Arbitre : M. Stevens.





Avertissements : Rosy, Bruggeman, Carrasco, D’Ostilio, Orye.





Exclusion : 60e Nyssen (2cj.).





Les buts : 31e Mmaee (1-0), 35e Orye (2-0), 57e Perbet (2-1).





Bustin : Blessé à l’arrière de la cuisse, le jeune défenseur central ne s’était pas entraîné durant la semaine. Un forfait aussi discret que dommageable.

Blessures : Lallemand (ischios) et Mouchamps (contracture) ont délaissé leurs compagnons d’infortune en cours de match. L’ancien Courtraisien reste douteux pour dimanche prochain.

Suspensions : Lambot et Reuten reviendront de suspension pour affronter Winkel. Nyssen et Bruggeman les remplaceront sur le banc des punis.

Une semaine après un derby perdu à Visé, les Sang et Marine n’ont pas rassuré leurs fervents supporters en s’inclinant à Heist. Les hommes de Drazen Brncic, à nouveau engagés dans une course poursuite effrénée au bout d’une demi-heure, à l’image du week-end précédent, n’ont pas su relever complètement la tête par la suite, malgré une seconde partie de match plus encourageante.