Au travers d'une vidéo sur la page Facebook du club des Bulldogs de Liège, Alexandre Bremer, emblématique ailier droit des Bulldogs, a annoncé que le hockey sur glace à haut niveau, c'était terminé pour lui. Ce sont les raisons privées et professionnelles qui l'ont contraint à prendre une telle décision après une saison qui n'a pas pu avoir lieu., a indiqué le comité.Arrivé en 2012 pour combiner sport et études, il a terminé meilleur pointeur de l'équipe dès sa première saison. Il a aussi remporté deux fois la Coupe de Belgique et une fois le championnat de Belgique.Au niveau international, il a participé à 4 championnats du Monde pour la Belgique, jouant 20 matchs et comptant 6 buts et 4 aides. Il a remporté la médaille d'argent en 2015 et la médaille de bronze en 2016. Il ne s'en va cependant pas totalement puisqu'il continuera la pratique du hockey à un échelon inférieur au sein de la famille des Bulldogs de Liège.