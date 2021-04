Trop souvent à l'infirmerie depuis son arrivée au RFC Liège, où il avait été prêté par le Standard de Liège et ensuite transféré définitivement, Natanaël Frenoy n'a jamais eu l'occasion de s'exprimer à Rocourt. Le Covid n'a pas aidé non plus. Il avait débarqué en janvier de l'année dernière.



Natanaël Frenoy a aujourd'hui décidé de se relancer un échelon plus bas puisqu'il a signé à Heur-Tongeren pour le prochain championnat. Un nouveau défi qui fera le plus grand bien à l'arrière-droit de 21 ans cruellement en manque de temps de jeu.

© DR