En éliminant Alost, Malines, OHL et maintenant Gand B, voilà le Standard Fémina en finale de la Coupe de Belgique face à un certain RSCA Women. "La finale de la Coupe de Belgique n’était pas du tout un objectif, surtout lorsque l’on voit où on était en juillet. C’est principalement notre belle victoire face à OHL qui nous permet d’être dans cette position", déclare Stéphane Guidi, le coach liégeois. "Nous sommes qualifiés pour les playoffs de la Super League à quatre matchs de la fin de la phase classique. Ça oui, c’était l’objectif." Avant d’affronter Anderlecht en finale de la Coupe, les Liégeoises rencontreront déjà leur adversaire samedi en championnat pour un nouveau Clasico.



Ce week-end, c’est l’équipe de D1 de Gand qui a fait les frais de l’efficacité liégeoise : 8 buts en un match, 7 buteuses différentes. (...)