Très logiquement, pour trouver trace des meilleures défenses de D3B ACFF, il faut se tourner vers le haut de tableau et remarquer qu’Onhaye, quatrième, devance dans ce classement particulier Sprimont, installé sur la deuxième marche du podium. Mais après, il faut descendre pas mal au classement pour remarquer qu’avec 17 buts encaissés, Huy et Jodoigne, font partie des défenses les plus hermétiques de la série. Deux formations, par contre, qui peinent à trouver le chemin des filets avec respectivement 13 et 17 roses plantées. (...)