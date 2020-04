Le club devrait en principe évoluer en D3 amateurs et se renforce bien.

© DR

Avec Sprimont et Rochefort, Solières s'annonce très solide la saison prochaine. Depuis le retour de José Lardot au Château Vert, on sent une nouvelle dynamique. Après avoir attiré plusieurs de Huy, qui étaient liés à l'homme fort, le club se renforce solidement avec des éléments venus d'ailleurs.Ce mardi, Etienne Wala Zock s'est engagé avec Solières. Milieu de terrain de 25 ans, il a foulé les pelouses de l'AS Eupen, de Visé, du Patro Eisden, du Real Avíla (Espagne), de Châtelet et portait plus récemment les couleurs de l'Olympic Charleroi, où il n'a eu que très peu de temps de jeu., peut-on lire dans le communiqué.