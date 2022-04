Un coup franc lointain tiré par Wets, une déviation de la tête de Tremblez et une bicyclette de Niakaté. Il reste quelques secondes de jeu et Stockay vient d’arracher le match nul. Ironie du sort, les deux premiers nommés causaient jusqu’alors la défaite stockalie. Wets en manquant d’abord de communication sur l’ouvertur du score couvinoise et Tremblez en loupant un penalty quelques instants plus tôt. (...)