Face à des hôtes qui possédaient, au coup d’envoi, le même nombre de points qu’eux, les pensionnaires du Château Vert ont réussi une belle opération en s’imposant sur le plus petit écart, grâce à un déboulé en fin de match de Guillaume ponctué par Hanrez.

Un but finalement suffisant après une partie peu emballante ; mais le coach des Soliérois Pascal Bairamjan retenait avant tout le gain des trois points. "Notre objectif demeure le Top 5 et nous restons, grâce à ce succès, plus que jamais dans la course. Depuis le début de la saison, nous avons parfois bêtement laissé filer des unités et récolté trop de partages à notre goût. (...)