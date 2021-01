Un supporter du RFC Liège pourra assister à Liège-Anderlecht en Coupe de Belgique ! Liège Matthias Sintzen La direction du Royal Football Club a décidé de faire plaisir à un fan qui aura la lourde tâche de représenter les milliers de Liégeois privés de stade. © MaMick Photography

RFC Liège-Anderlecht, l'affiche de rêve, dans un stade de Rocourt dénué de supporters. Enfin, pas tout à fait. Normalement, 25 officiels de chaque club peuvent assister au match sauf que du côté de Liège, ils ne seront que 24. Le 25e sera en réalité remplacé par... un fan du club.



Un geste symbolique de la direction du club sang et marine pour remercier les fans de leur fidélité et de leur soutien inconditionnel, le dernier en date étant la mise en place d'une grande cagnotte qui a déjà permis de récolter près de 2500 euros.



Le seul et unique supporter présent dans l'enceinte du stade de la rue de la Tonne le 3 février aura la lourde tâche de représenter les milliers d'autres fans qui seront collés à leur petit écran (c'est RTL qui diffusera le match). "L'heureux supporter sera tiré au sort par un joueur ce lundi après l'entraînement. L'heure reste à définir mais ça sera diffusé en direct sur Facebook", explique Dominique Vaes, un des représentants des fans rouge et bleu.