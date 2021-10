Un trail technique et ludique à Bois-de-Breux Liège Renaud Croix Dimanche, le jogging de Bois-de-Breux fera un brillant hommage à son créateur: Denis Pigeon. © Croix

Il est parti bien trop tôt après une interminable lutte contre la maladie. Denis Pigeon, fondateur du jogging de Bois-de-Breux, huitième du nom, a donné son nom à ce trail de 21 km qui offrira un parcours de rêve. Certes, celui qui s’engage sur ce tracé ludique et bucolique doit s’attendre à un beau dénivelé et un à un parcours quasi à 100 % dans les chemins et les bois.



Une balade qui conduira les courageux vers Jupille, le bois de Fayembois, les Houlpais, Wandre et un retour sur l’église de Bois-de-Breux. En gros, pas grand chose d’horizontal et les seuls faux plats sont ceux du Ravel. En marge de ce trail, une course pour enfants de 2 km, et des distances plus traditionnelles comme un 5 et un 11 km. Le 11 est à l’image du 21: valloné et technique. Olivier Pierron, qui n’a plus rien à prouver en course, sera une fois de plus présent. Ce sera la 8e édition et il n’en a raté aucune.