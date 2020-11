"Il n'y a que des vieux au FC Liège".

Il n’est pas rare d’entendre ce préjugé circuler. Oubliez-le ! Même si la moyenne d’âge était encore très élevée il y a quelques années, la tendance est à la baisse. Un processus naturel, renforcé par quelques actions du club. De plus en plus de jeunes font leur apparition à Rocourt et le club semble avoir retrouvé une dynamique positive. Avec des fans qui se comptent en milliers à domicile et en centaines en déplacement, il a gardé toute son attractivité malgré les moments compliqués du passé.

Pierre-Laurent Fassin, le directeur général, analyse la situation.

Comment réagit-on lorsque l’on entend dire que les supporters de Liège sont âgés et que dans quelques années, il n’y en aura plus ?

"J’entendais déjà cela quand j’étais petit. Et pourtant, on peut toujours mettre 4 000 personnes dans notre stade. (...)