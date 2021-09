La présentation de l’équipe, c’est traditionnellement le moment où le président définit les objectifs. Ceux du HC Visé BM n’ont pas changé : "Disputer le Final 4 de la BeNeLeague et celui du championnat de Belgique", dit Arthur Hoge.

Les moyens, eux, sont un peu différents puisque l’équipe présente un visage rajeunit mais pas poupon non plus. "Je pense même qu’au niveau des arrières, nous sommes plus athlétiques qu’avant", constate le président. "Il y plus de sécurité. (...)