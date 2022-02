C’est donc près de deux mois après la date initiale de la rencontre que Waremme recevait finalement Givry ce mercredi. Pour rappel, le match avait été reporté, le 11 décembre, à cause de l’état de la pelouse. Si Givry avait un temps espéré remporter les trois points sur tapis vert, les deux équipes ont bel et bien dû s’affronter sur le synthétique waremmien.

Et le moins que l’on puisse écrire est que le spectacle proposé pendant 25 minutes n’est pas de nature à réchauffer les spectateurs présents. Ce sont finalement les locaux qui vont trouver l’ouverture sur leur première sortie. Boseko, bien lancé dans l’espace, élimine son défenseur avant de centrer en retrait. Si l’un de ses coéquipiers passe à côté du ballon dans un premier temps, Olemans, lui, ne se fait pas prier pour tromper Bartholomé. C’est 1-0, peu avant la demi-heure. Un but qui va quelque peu pousser les visiteurs à se montrer plus pressants, mais les frappes de Tchadjou et Bouchibti ne font pas mouche.