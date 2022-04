Un week-end (7 et 8 mai) consacré au trail au château de Jehay, avec la présence d’Antoine Guillon

Liège

E. V.

Petits plats dans les grands et énorme présence : tel est le menu de la toute première édition du "run4all Trail et village Outdoor" organisée les 7 et 9 par l’asbl run4all au Château de Jehay (centre névralgique).