Fabrizio Ravanelli, l'ancien avant-centre de la Juventus (1992-1996, 160 matchs et 68 buts), de Marseille (1997-1999, 84 matchs et 30 buts) et de la Lazio (1999-2001, 21 matchs et 4 buts) est passé par la Rue de la Boverie à Seraing ce mardi matin.



En Belgique pour assister à une conférence à Namur, il a tenu à rendre visite à son ami Mario Franchi. "Je le connais de la Juve, explique le président sérésien. Il a demandé à voir le Pairay et a dit que nous avons de belles installations."



Depuis sa retraite de joueur, Fabrizio Ravanelli a porté le costume d'entraîneur de l'équipe B de la Juventus, de l'AC Ajaccio et d'Arsenal Kiev. "Il n'y a rien qui se cache derrière cette visite, précise Mario Franchi. Simplement une visite de courtoisie."